"Новости дня": Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыли после реставрации

В Останкинском районе после реставрации открылся Итальянский павильон в усадьбе Останкино. Это один из самых красивых, оригинальных и архитектурно сложных интерьеров в знаменитом дворце. Он создавался по проектам известных русских и итальянских архитекторов.

Над реставрацией павильона трудились в общей сложности около двух тысяч специалистов. Они восстановили все элементы исторического интерьера.

Об этом – в программе "Новости дня".