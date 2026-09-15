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15 сентября, 06:00

Город

"Новости дня": отопительный сезон в Москве может начаться в начале октября

"Новости дня": отопительный сезон в Москве может начаться в начале октября

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Отопительный сезон в Москве может начаться в последние дни первой декады октября. По данным специалистов центра погоды "Фобос", метеорологическая осень в столице началась на 4 дня позже нормы.

По правилам, отопление начинают включать после 5 дней, в течение которых среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов. Обычно этот период в Москве приходится на 5–10 октября.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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