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14 сентября, 06:20

Спорт

"Новости дня": в районе Якиманка состоялся фестиваль ушу

"Новости дня": в районе Якиманка состоялся фестиваль ушу

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В районе Якиманка состоялся первый масштабный фестиваль ушу, который собрал в парке "Музеон" свыше 30 тысяч участников и зрителей. На один день парковое пространство превратилось в стилизованный восточный городок.

Главным событием праздника стали показательные выступления мастеров из китайского города Дэнфэн. Посланники древней колыбели боевых искусств показали виртуозное владение традиционным кулачным боем, приемы работы с холодным оружием и дыхательную гимнастику цигун. Для гостей масштабного фестиваля организовали большую открытую тренировку под руководством чемпионов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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