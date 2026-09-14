"Новости дня": в районе Якиманка состоялся фестиваль ушу

В районе Якиманка состоялся первый масштабный фестиваль ушу, который собрал в парке "Музеон" свыше 30 тысяч участников и зрителей. На один день парковое пространство превратилось в стилизованный восточный городок.

Главным событием праздника стали показательные выступления мастеров из китайского города Дэнфэн. Посланники древней колыбели боевых искусств показали виртуозное владение традиционным кулачным боем, приемы работы с холодным оружием и дыхательную гимнастику цигун. Для гостей масштабного фестиваля организовали большую открытую тренировку под руководством чемпионов.

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