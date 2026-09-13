"Новости дня": геронтологический центр "Западный" открылся в Ново-Переделкине

После масштабного обновления в районе Ново-Переделкино открылся геронтологический центр "Западный".

История здания началась в 1911 году с богадельни имени Тарасова. Десятилетиями здесь жили заслуженные ученые, врачи и ветераны. Со временем исторический комплекс морально и технически устарел, поэтому было принято решение о его полной реконструкции.

За два года корпус превратился в современный и уютный дом. О здоровье постояльцев круглосуточно заботятся 450 специалистов.

Об этом – в программе "Новости дня".