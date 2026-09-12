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12 сентября, 03:00

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"Новости дня": в Москве проверили более 1 млн газовых плит

"Новости дня": в Москве проверили более 1 млн газовых плит

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Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в преддверии отопительного сезона проверили более 1 миллиона газовых плит. Если мастер обнаружил мелкую неполадку, он устранит ее на месте. Если ситуация серьезная, специалист расскажет владельцу квартиры, что необходимо сделать и куда обратиться.

За состояние оборудования в квартире отвечает сам собственник. В среднем газовая плита служит 10–12 лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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