"Новости дня": в Москве проверили более 1 млн газовых плит

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в преддверии отопительного сезона проверили более 1 миллиона газовых плит. Если мастер обнаружил мелкую неполадку, он устранит ее на месте. Если ситуация серьезная, специалист расскажет владельцу квартиры, что необходимо сделать и куда обратиться.

За состояние оборудования в квартире отвечает сам собственник. В среднем газовая плита служит 10–12 лет.

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