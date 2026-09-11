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11 сентября, 03:35

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"Новости дня": в Москве завершилась реставрация арки Парка Горького

"Новости дня": в Москве завершилась реставрация арки Парка Горького

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В Москве завершилась реставрация арки Парка Горького. Специалисты убрали строительные ограждения и открыли обновленную пешеходную площадь с многоуровневыми цветниками.

Гостей также встречают яркие арт-объекты в виде воздушных шаров, атмосферные декорации старого цирка и ретрокарусели. Дизайн напомнил облик парка 2011 года, когда площадка была известна своими классическими аттракционами, работавшими там с 1920-х годов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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