"Новости дня": в Москве завершилась реставрация арки Парка Горького

В Москве завершилась реставрация арки Парка Горького. Специалисты убрали строительные ограждения и открыли обновленную пешеходную площадь с многоуровневыми цветниками.

Гостей также встречают яркие арт-объекты в виде воздушных шаров, атмосферные декорации старого цирка и ретрокарусели. Дизайн напомнил облик парка 2011 года, когда площадка была известна своими классическими аттракционами, работавшими там с 1920-х годов.

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