"Новости дня": на столичных ярмарках появился картофель нового урожая

На московских ярмарках появился картофель нового урожая. Его привозят из разных регионов страны, в том числе из Липецкой, Рязанской, Саратовской и Воронежской областей.

Продавцы советуют выбирать картофель по внешнему виду и кожуре. На клубнях не должно быть зеленых участков, они могут говорить о накоплении соланина. Также стоит избегать картофеля со следами повреждений от жуков.

Об этом – в программе "Новости дня".