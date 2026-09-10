Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 06:25

Город

"Новости дня": на столичных ярмарках появился картофель нового урожая

"Новости дня": на столичных ярмарках появился картофель нового урожая

Москвичи могут посетить фестиваль циркового искусства

Новый сезон проекта "Московские мастерские" стартует 5 октября

Книжный фестиваль пройдет в Российской государственной детской библиотеке

Институт музыкальных инициатив проведет в Москве первый шоукейс независимой музыки

Футболист Иван Олейников стал игроком ЦСКА

Бесплатные тренировки проходят в Москве по проекту "Мой спортивный район"

Турниры по конкуру состоятся в Москве

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 10 сентября

В Москве доступно более 140 тыс кружков и секций для детей

На московских ярмарках появился картофель нового урожая. Его привозят из разных регионов страны, в том числе из Липецкой, Рязанской, Саратовской и Воронежской областей.

Продавцы советуют выбирать картофель по внешнему виду и кожуре. На клубнях не должно быть зеленых участков, они могут говорить о накоплении соланина. Также стоит избегать картофеля со следами повреждений от жуков.

Об этом – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городедавидео

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика