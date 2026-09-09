"Новости дня": в России с 2027 года вырастет максимальная выплата по больничному

Максимальная выплата по больничному листу в России в 2027 году вырастет до 7 860 рублей в день. Суточная сумма компенсации увеличится более чем на 1 000 рублей. Об изменении размера пособий сообщил Социальный фонд России.

Сумма выплаты напрямую зависит от официальной зарплаты за 2 прошлых года и общего трудового стажа. Если человек проработал больше 8 лет, Соцфонд выплатит 100% его среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет положено 80%, а если стаж меньше 5 лет – 60%.

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