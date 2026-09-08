08 сентября, 09:00Транспорт
"Новости дня": в ТиНАО организуют 18 новых маршрутов городского транспорта
В Троицком и Новомосковском административных округах в ближайшие два года заработают 18 новых маршрутов общественного транспорта. Восемь из них уже запустили, они связали почти 50 населенных пунктов. Еще 10 маршрутов планируют открыть в следующем году.
Для новых маршрутов готовят инфраструктуру: обустраивают более 100 остановок, разворотные площадки и специальные карманы на узких дорогах, чтобы автобусы могли разъезжаться с автомобилями. В результате транспортная сеть свяжет более 200 населенных пунктов.
Подробнее – в программе "Новости дня".