"Новости дня": в ТиНАО организуют 18 новых маршрутов городского транспорта

В Троицком и Новомосковском административных округах в ближайшие два года заработают 18 новых маршрутов общественного транспорта. Восемь из них уже запустили, они связали почти 50 населенных пунктов. Еще 10 маршрутов планируют открыть в следующем году.

Для новых маршрутов готовят инфраструктуру: обустраивают более 100 остановок, разворотные площадки и специальные карманы на узких дорогах, чтобы автобусы могли разъезжаться с автомобилями. В результате транспортная сеть свяжет более 200 населенных пунктов.

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