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28 августа, 16:30

Город

"Новости дня": фестиваль "Народы России" стартовал на ВДНХ

"Новости дня": фестиваль "Народы России" стартовал на ВДНХ

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Гости фестиваля "Народы России" смогут погрузиться в культуру и быт разных регионов

Фестиваль "Народы России" Русского географического общества стартовал на ВДНХ. Пространство между павильонами "АТОМ" и "Россия – моя история" превратилось в живую карту страны.

Отдельного внимания заслуживают угощения в кафе. В меню – камчатский краб, гребешки с Сахалина, сибирские пельмени из дичи, наваристый волжский борщ и кавказские шашлыки. На десерт – татарский чак-чак и любимые сладости из детства.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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