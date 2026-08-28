"Новости дня": фестиваль "Народы России" стартовал на ВДНХ

Фестиваль "Народы России" Русского географического общества стартовал на ВДНХ. Пространство между павильонами "АТОМ" и "Россия – моя история" превратилось в живую карту страны.

Отдельного внимания заслуживают угощения в кафе. В меню – камчатский краб, гребешки с Сахалина, сибирские пельмени из дичи, наваристый волжский борщ и кавказские шашлыки. На десерт – татарский чак-чак и любимые сладости из детства.

Подробнее – в программе "Новости дня".