"Новости дня": Роскачество спрогнозировало снижение цен на виноград осенью

Виноград этой осенью может подешеветь более чем на 30%. Такой прогноз приводит Роскачество, связывая возможное снижение цен с ожидаемым рекордным урожаем на юге России, в частности в Краснодарском крае.

На столичных ярмарках уже активно продается виноград нового сезона, который фермеры традиционно поставляют из Дагестана, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Подробнее – в программе "Новости дня".