"Новости дня": Москву начали готовить к Дню города

Москву начали готовить к Дню города. Празднование состоится в первые выходные осени, 5 и 6 сентября.

Специалисты украсят набережные, парки, площади и улицы, а также смонтируют сцены для выступлений артистов. Перед этим в городе проведут масштабную промывку более 2 тысяч объектов. В их числе мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, причалы, фонтаны и памятники.

Дорожные службы приведут в порядок дорожные знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и пешеходные ограждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".