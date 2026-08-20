20 августа, 12:00Город
"Новости дня": Москву начали готовить к Дню города
Москву начали готовить к Дню города. Празднование состоится в первые выходные осени, 5 и 6 сентября.
Специалисты украсят набережные, парки, площади и улицы, а также смонтируют сцены для выступлений артистов. Перед этим в городе проведут масштабную промывку более 2 тысяч объектов. В их числе мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, причалы, фонтаны и памятники.
Дорожные службы приведут в порядок дорожные знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и пешеходные ограждения.
Подробнее – в программе "Новости дня".