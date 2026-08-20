"Новости дня": масштабную промывку сооружений проведут в Москве перед Днем города

Перед Днем города в Москве запланированы масштабные работы по промывке более 2 тысяч сооружений. Специалисты приведут в порядок мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, причалы, фонтаны и памятники.

При необходимости объекты отремонтируют. Дорожные службы обновят знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и пешеходные ограждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".