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20 августа, 06:15

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"Новости дня": масштабную промывку сооружений проведут в Москве перед Днем города

"Новости дня": масштабную промывку сооружений проведут в Москве перед Днем города

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Перед Днем города в Москве запланированы масштабные работы по промывке более 2 тысяч сооружений. Специалисты приведут в порядок мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, причалы, фонтаны и памятники.

При необходимости объекты отремонтируют. Дорожные службы обновят знаки, информационные щиты, указатели, шумозащитные экраны и пешеходные ограждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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