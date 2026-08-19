"Новости дня": этнографическую деревню "Бибирево" обновят на северо-востоке Москвы

Этнографическую деревню "Бибирево" обновят на северо-востоке Москвы. После завершения работ она станет уникальным пространством для всех поколений.

На территории деревни появятся детские площадки с новыми горками и каруселями, а в спортивных зонах установят уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Кроме того, специалисты расширят пешеходные маршруты и заменят деревянные настилы у воды.

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