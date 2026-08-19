19 августа, 12:05Город
"Новости дня": этнографическую деревню "Бибирево" обновят на северо-востоке Москвы
Этнографическую деревню "Бибирево" обновят на северо-востоке Москвы. После завершения работ она станет уникальным пространством для всех поколений.
На территории деревни появятся детские площадки с новыми горками и каруселями, а в спортивных зонах установят уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Кроме того, специалисты расширят пешеходные маршруты и заменят деревянные настилы у воды.
Подробнее – в программе "Новости дня".