"Новости дня": шахматный турнир прошел в Басманном районе Москвы

В Басманном районе Москвы прошли открытые соревнования по шахматам в честь Международного дня шахмат. Турнир организовали для москвичей старше 18 лет с общими заболеваниями.

Участники сражались по круговой системе, победителя определили по числу набранных очков. На всю партию дали 15 минут без добавления времени на ходы, что требовало мгновенной реакции и высокой концентрации.

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