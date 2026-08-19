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19 августа, 03:20

Спорт

"Новости дня": шахматный турнир прошел в Басманном районе Москвы

"Новости дня": шахматный турнир прошел в Басманном районе Москвы

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В Басманном районе Москвы прошли открытые соревнования по шахматам в честь Международного дня шахмат. Турнир организовали для москвичей старше 18 лет с общими заболеваниями.

Участники сражались по круговой системе, победителя определили по числу набранных очков. На всю партию дали 15 минут без добавления времени на ходы, что требовало мгновенной реакции и высокой концентрации.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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