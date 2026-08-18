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18 августа, 12:00

Город

"Новости дня": на Пресненском Валу в Москве завершили работы по благоустройству

"Новости дня": на Пресненском Валу в Москве завершили работы по благоустройству

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Работы по благоустройству на Пресненском Валу в Москве официально завершены. На улице обновили покрытие на проезжей части и тротуарах, установили более 40 новых фонарей с энергоэффективными светильниками.

Также обустроили 6 новых остановочных павильонов с возможностью зарядки телефона и создали 3 тысячи квадратных метров газона. Работы продолжаются на улицах Сергея Макеева и Малой Грузинской, а также в Ножовом и Малом Предтеченском переулках.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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