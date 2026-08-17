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17 августа, 06:15

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"Новости дня": 4 километра дорог построят в Хорошёво-Мнёвниках

"Новости дня": 4 километра дорог построят в Хорошёво-Мнёвниках

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В районе Хорошёво-Мнёвники построят и обновят около 4 километров дорог. Они свяжут академию хоккея Александра Овечкина, баскетбольный центр ЦСКА, арену для регби и новое здание Большого московского цирка.

На новых улицах установят современные остановки и светофоры, для пешеходов обновят подземный переход и обустроят тротуары. Строители также возводят велопешеходные мосты в сторону Крылатского и парка "Фили", а также автомобильный "мост-парус" к Новозаводской улице.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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