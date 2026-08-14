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14 августа, 06:20

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"Новости дня": асфальт обновили в Коробейниковом и Чистом переулках в Хамовниках

"Новости дня": асфальт обновили в Коробейниковом и Чистом переулках в Хамовниках

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В нескольких переулках Хамовников обновили асфальт. Новое покрытие постелили в Коробейниковом и Чистом переулках. Всего этим летом работы провели в 23 переулках в центре Москвы, в том числе в Калашном, Кривоарбатском, Хохловском, Настасьинском, Большом Дровяном и Пестовском.

Заменили около 60 тысяч квадратных метров асфальта. Ремонт проводился из-за колейности, которая появляется из-за интенсивного движения. Специалисты сначала фрезеровали старое покрытие, затем приводили в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, укладывали новый асфальт и наносили разметку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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