"Новости дня": швы гранитной облицовки отремонтируют на пяти набережных Москвы

Масштабный ремонт гранитной облицовки стартовал на пяти центральных набережных столицы. Рабочие обновляют защитные швы на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Якиманской и Кадашевской набережных.

Такую профилактику проводят на каждом объекте раз в пять лет. Из-за погодных условий материал между гранитными блоками постепенно разрушается. Если не обновлять швы, плиты могут потерять устойчивость и сместиться в сторону воды.

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