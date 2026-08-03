"Новости дня": современный квартал появится на северо-востоке Москвы

Современный квартал появится вместо складов и заброшенных построек на северо-востоке Москвы. Два участка в Бабушкинском и Лосиноостровском районах.

По проекту комплексного развития территорий тут появятся дома для участников программы реновации. Откроется и многофункциональный центр с офисами и магазинами, создав новые возможности для бизнеса и досуга, а также дополнительные 600 вакансий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

