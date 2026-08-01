"Новости дня": столичный электробус увековечили на памятной почтовой марке

Памятную почтовую марку с изображением московского электробуса выпустили ко дню рождения "Мосгортранса". Приобрести ее смогут все желающие.

На марке изображен электробус нового поколения. Как отмечают в "Мосгортрансе", эта модель легче предыдущей почти на 700 килограммов, оснащена современной климатической системой, а также имеет широкие двери, которые делают салон более удобным для пассажиров с колясками и крупным багажом.

Подробнее – в программе "Новости дня".