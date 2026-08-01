"Новости дня": Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велогонки и ночного фестиваля

1 августа в центре столицы временно изменится схема движения в связи с велогонкой "Вечернее Садовое кольцо" и Московским ночным велофестивалем. Садовое кольцо будет перекрыто до ночи воскресенья, ограничения также коснутся Зубовской и Большой Пироговской улиц и проезда Девичьего Поля, где временно запрещена парковка.

Екатерининский парк – один из старейших в Москве – полностью преобразится до конца года: обновят 16 гектаров территории и главный элемент – большой пруд. В парке создадут комфортные условия для всех возрастов: установят пандусы и специальные скамьи для маломобильных посетителей.

В день рождения Мосгортранса вышла памятная марка с изображением столичного электробуса поколения А5, который легче предыдущей модели почти на 700 килограмм и оснащен усовершенствованной климатической системой и широкими дверями. Марки поступят в почтовые отделения и салоны "Коллекционер" по всей стране.

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