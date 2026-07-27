"Новости дня": специалисты восстановили около 30 скрытых элементов декора на ВДНХ

В ходе реставрации павильонов ВДНХ специалисты обнаружили и восстановили около 30 скрытых элементов декора, включая живописные росписи и горельефы.

В павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" вернули первоначальный цветочный орнамент "Масличные культуры", созданный художниками в 1954 году. При этом на главном фасаде кафе "Лето" расчистили роспись по штукатурке с изображением одуванчиков на красно-желтом фоне.

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