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24 июля, 06:40

Город

"Новости дня": завершился капремонт исторического "Красного дома" в Гагаринском районе

"Новости дня": завершился капремонт исторического "Красного дома" в Гагаринском районе

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В Гагаринском районе Москвы завершился капитальный ремонт жилого дома, построенного более 70 лет назад. Речь идет о знаковом для района здании, известном среди местных жителей как "Красный дом".

Специалисты обновили фасад, обработали антисептическими составами места намокания и отремонтировали облицовочную плитку. Особое внимание при ремонте уделили декоративным элементам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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