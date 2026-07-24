"Новости дня": завершился капремонт исторического "Красного дома" в Гагаринском районе

В Гагаринском районе Москвы завершился капитальный ремонт жилого дома, построенного более 70 лет назад. Речь идет о знаковом для района здании, известном среди местных жителей как "Красный дом".

Специалисты обновили фасад, обработали антисептическими составами места намокания и отремонтировали облицовочную плитку. Особое внимание при ремонте уделили декоративным элементам.

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