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23 июля, 02:50

Город

"Новости дня": скульптуру девушки с серпом и молотом могут вернуть на Тверскую

"Новости дня": скульптуру девушки с серпом и молотом могут вернуть на Тверскую

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Голосование за возвращение исторической скульптуры на крышу дома на Пушкинской площади началось в проекте "Активный гражданин". Речь идет о девушке с серпом и молотом, которая возвышалась над домом 17 на Тверской улице.

Здание возвели в 1939–1941 годах, а на угловой башне ротонды установили скульптуру высотой около 7 метров. По одной из легенд, моделью для нее стала балерина Ольга Лепешинская. Теперь москвичам предстоит решить, стоит ли восстанавливать утраченную скульптуру.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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