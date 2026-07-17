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17 июля, 06:15

Транспорт

"Новости дня": новые поезда "Иволга" будут курсировать из Москвы в ближайшие города

"Новости дня": новые поезда "Иволга" будут курсировать из Москвы в ближайшие города

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Новые поезда "Иволга" будут курсировать из Москвы в ближайшие города. Они выйдут на маршруты во Владимирскую, Тульскую, Ивановскую, Тверскую и Смоленскую области.

Новые составы будут ходить чаще и в три раза быстрее, что позволит пассажирам тратить меньше времени на ожидание. Запуск поездов экспрессов стал частью проекта по улучшению транспортной доступности регионов и снижению нагрузки на автомобильные дороги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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