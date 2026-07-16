"Новости дня": движение ограничат в районе стадиона "Лужники" 18 июля

В субботу, 18 июля, в районе стадиона "Лужники" временно ограничат движение транспорта в связи с концертом Леонида Агутина. С 20:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по улицам Савельева, Доватора и 10-летия Октября.

Ограничения также затронут 3-ю Фрунзенскую улицу, улицы Ефремова и Трубецкую. Кроме того, на участках с ограничениями будет временно запрещена парковка. Подробнее – в программе "Новости дня".