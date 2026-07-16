"Новости дня": набережная появилась между Шелепихинским и Белорусским мостами

Новая набережная появилась на западе Москвы между Шелепихинским и Белорусским мостами. На территории обустроили почти 2 километра пешеходных и велосипедных дорожек, а также детскую и спортивную площадки, газоны и цветники.

С 2011 года в столице привели в порядок почти 110 километров набережных, включая большинство исторических гранитных набережных в центре города. Подробнее – в программе "Новости дня".