"Новости дня": станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли для строительства ВСМ

С 15 июля для пассажиров закрыта станция Петровско-Разумовская МЦД-3. На время ограничений москвичам рекомендуют пользоваться одноименной станцией МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиями метро. Также добраться до нужного района можно через станцию Останкино МЦД-3.

В будущем Петровско-Разумовская станет одной из остановок высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Первый поезд по ВСМ, как ожидается, отправится весной 2028 года.

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