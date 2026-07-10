"Новости дня": движение велокурьеров по тротуарам могут ограничить в России

Минтранс и МВД подготовят предложения по ограничению движения велокурьеров по тротуарам. Ведомствам поручено разработать поправки в правила дорожного движения, которые затем направят в правительство осенью.

Вопрос о движении курьеров на электровелосипедах и самокатах поднимается не впервые. Поводом стали многочисленные конфликты с пешеходами и водителями. Актуальную версию поправок пока не раскрывают, однако ведомства рассмотрят возможность введения более жестких ограничений.

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