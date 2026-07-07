"Новости дня": комплекс "Московская верфь" стал лауреатом архитектурной премии

Комплекс "Московская верфь" в районе Нагатинский Затон стал одним из победителей ежегодной архитектурной премии. Проект объединяет историческое наследие кораблестроения и современные технологичные решения.

Деревянные конструкции фасада стали мощной культурной доминантой, символически связывая эпоху Петра Великого и современность.

Москва переживает строительный бум, лучшие архитектурные проекты доказывают, что взгляд города в технологичное будущее не затмевает его историческую идентичность. Ежегодная премия отмечает самые отличительные и качественные решения в области архитектуры.

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