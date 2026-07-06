"Новости дня": три тысячи роз расцвели в Парке Горького

Три тысячи роз расцвели в историческом розарии Парка Горького. Сад находится между Голицынским прудом и Титовским проездом.

Розарий был создан в 1935 году, специалисты воссоздали по архивным фотографиям именно ту схему посадки роз, которая существовала в те годы.

Кроме Парка Горького, цветение роз можно увидеть и в других парках столицы. В "Сокольниках" в начале июля распускается более 300 тысяч бутонов.

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