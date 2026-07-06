Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 09:10

Город

"Новости дня": три тысячи роз расцвели в Парке Горького

"Новости дня": три тысячи роз расцвели в Парке Горького

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 53% 6 июля

"Новости дня": фонтаны на Манежной площади обновили после ремонта

"Утро": пасмурная погода и дождь ожидаются в Москве 6 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 6 июля

Водитель на моноколесе проехал по Москве с собакой на шее

301 ребенок родился в Москве 5 июля

Костюмированный сап-фестиваль пройдет в парке "Серебряный бор"

"Гидрофлай-фест" пройдет в Измайловском парке 10 и 11 июля

Детский арт-квест пройдет в центре современного искусства "Марс"

Три тысячи роз расцвели в историческом розарии Парка Горького. Сад находится между Голицынским прудом и Титовским проездом.

Розарий был создан в 1935 году, специалисты воссоздали по архивным фотографиям именно ту схему посадки роз, которая существовала в те годы.

Кроме Парка Горького, цветение роз можно увидеть и в других парках столицы. В "Сокольниках" в начале июля распускается более 300 тысяч бутонов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика