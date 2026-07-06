06 июля, 09:10Город
"Новости дня": три тысячи роз расцвели в Парке Горького
Три тысячи роз расцвели в историческом розарии Парка Горького. Сад находится между Голицынским прудом и Титовским проездом.
Розарий был создан в 1935 году, специалисты воссоздали по архивным фотографиям именно ту схему посадки роз, которая существовала в те годы.
Кроме Парка Горького, цветение роз можно увидеть и в других парках столицы. В "Сокольниках" в начале июля распускается более 300 тысяч бутонов.
Подробнее – в программе "Новости дня".