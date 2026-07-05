05 июля, 08:40Город
"Новости дня": более 170 кабинетов технологии откроют в обновленных школах Москвы
В обновленных образовательных учреждениях Москвы откроют более 170 модернизированных кабинетов технологии. Они появятся в рамках программы "Моя школа".
В кабинетах для учеников 5-х – 9-х классов установят современное оборудование для работы с деревом и металлом. Кабинеты домоводства оснастят швейными, вышивальными и вязальными машинами, манекенами для демонстрации готовых изделий.
Подробнее – в программе "Новости дня".