"Новости дня": участники проекта "Поезд памяти" прибыли на Белорусский вокзал

На Белорусский вокзал в Москве прибыл "Поезд памяти". Проект знакомит старшеклассников с историей Великой Отечественной войны и местами боевой славы.

На перрон сошли около 200 старшеклассников. Их двухнедельное путешествие включает экскурсии по мемориальным комплексам, посещение музеев и встречи с ветеранами. Маршрут проекта охватывает 5 российских и 8 белорусских городов.

Впервые в проекте участвуют школьники из США, Великобритании и Франции. Подробнее – в программе "Новости дня".