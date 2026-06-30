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30 июня, 08:00

Город

"Новости дня": системы отопления заменили почти в 100 домах Москвы

"Новости дня": системы отопления заменили почти в 100 домах Москвы

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В Москве заменили системы отопления почти в 100 домах в рамках программы капитального ремонта. Работы выполняются по установленному графику. Их начинают весной сразу после окончания отопительного сезона и завершают к осени.

Специалисты заменяют в квартирах и подъездах батареи, трубопроводы, задвижки и соединительные детали. Используются только отечественные материалы. В домах устанавливают российские энергоэффективные радиаторы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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