30 июня, 08:00Город
"Новости дня": системы отопления заменили почти в 100 домах Москвы
В Москве заменили системы отопления почти в 100 домах в рамках программы капитального ремонта. Работы выполняются по установленному графику. Их начинают весной сразу после окончания отопительного сезона и завершают к осени.
Специалисты заменяют в квартирах и подъездах батареи, трубопроводы, задвижки и соединительные детали. Используются только отечественные материалы. В домах устанавливают российские энергоэффективные радиаторы.
Подробнее – в программе "Новости дня".