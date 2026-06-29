Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 06:15

Общество

"Новости дня": россияне смогут контролировать траты своих несовершеннолетних детей

"Новости дня": россияне смогут контролировать траты своих несовершеннолетних детей

В Подмосковье начинается грибной сезон

"Новости дня": на месте промзоны в Царицыно появится индустриальный парк

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 июня

В столице стартовал этап эстафеты "Марш к Победе! От Москвы до Новороссийска"

Дожди вернутся в Москву в начале недели

В Москве отметили девятилетие "Студенческих парламентских клубов"

Прогулку на теплоходе организовали для активистов Северного округа

Лисички и подосиновики появятся в лесах Подмосковья

"Время московское": 1966 год

Россияне смогут контролировать траты своих несовершеннолетних детей. С 1 июля 2026 года взрослые получат право проверять остаток средств, историю операций и реквизиты счетов и вкладов подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Это не будет касаться тех детей, которые уже вступили в брак или работают по трудовому договору.

В остальных случаях банки будут обязаны выдать сведения родителям, усыновителям и попечителям. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении или удочерении, либо акт о назначении попечителя. Также для подтверждения полномочий будут использовать сведения, содержащиеся в государственной информационной системе. Эксперты отмечают, что новые правила помогут уберечь детей от финансового мошенничества и участия в противоправных схемах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика