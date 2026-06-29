"Новости дня": россияне смогут контролировать траты своих несовершеннолетних детей

Россияне смогут контролировать траты своих несовершеннолетних детей. С 1 июля 2026 года взрослые получат право проверять остаток средств, историю операций и реквизиты счетов и вкладов подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Это не будет касаться тех детей, которые уже вступили в брак или работают по трудовому договору.

В остальных случаях банки будут обязаны выдать сведения родителям, усыновителям и попечителям. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении или удочерении, либо акт о назначении попечителя. Также для подтверждения полномочий будут использовать сведения, содержащиеся в государственной информационной системе. Эксперты отмечают, что новые правила помогут уберечь детей от финансового мошенничества и участия в противоправных схемах.

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