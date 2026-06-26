Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 08:10

Город

"Новости дня": мурал с эффектом объема украсил здание в Красносельском районе

"Новости дня": мурал с эффектом объема украсил здание в Красносельском районе

"Новости дня": бесплатные тренировки по йоге можно посетить в Москве

Международный день йоги отметили в музее-заповеднике "Царицыно"

В Москву пришел Азовский антициклон

На ВДНХ 26 июня пройдет самый масштабный общегородской школьный выпускной в истории

Собянин: Москва продолжит развивать "Умный прием" в городских поликлиниках

Строительство путепровода в Москве соединит улицы Академика Королева и Валаамскую

Более 20 интерактивных площадок подготовили для выпускников на ВДНХ

Несколько автобусов попали в аварию на Варшавском шоссе

"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 июня

На фасаде здания на Каланчевской улице в Красносельском районе появился мурал с эффектом объема. На нем изображен электромонтер в каске с горящей лампочкой в руке, который несет свет городу.

Заказчиком фрески выступили московские энергетики. Перед нанесением рисунка фасад промыли, зачистили и загрунтовали. Затем с помощью проектора перенесли эскиз и нанесли антивандальное покрытие.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика