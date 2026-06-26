26 июня, 08:10Город
"Новости дня": мурал с эффектом объема украсил здание в Красносельском районе
На фасаде здания на Каланчевской улице в Красносельском районе появился мурал с эффектом объема. На нем изображен электромонтер в каске с горящей лампочкой в руке, который несет свет городу.
Заказчиком фрески выступили московские энергетики. Перед нанесением рисунка фасад промыли, зачистили и загрунтовали. Затем с помощью проектора перенесли эскиз и нанесли антивандальное покрытие.
Подробнее – в программе "Новости дня".