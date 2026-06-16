Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 17:00

Город

"Новости дня": платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды

"Новости дня": платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды

Спрос на каршеринг в Москве упал на 19%

Новости Москвы: первые турникеты столичного производства заработали в метро

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 16 июня

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лебедянская"

Грозы прогнозируются в Москве до конца дня 16 июня

Потоп произошел в элитном ЖК на юго-западе Москвы

Пользователи соцсетей помогли вернуть москвичу утерянный ноутбук

Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

"Деньги 24": участники рынка сохраняют позитивный прогноз по каршерингу в Москве

Платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды на приборы нового поколения. Они оборудованы специальными сенсорами, которые сами фиксируют расход воды с помощью электрических импульсов.

Система автоматически передает точные цифры в расчетный центр, поэтому больше не нужно записывать данные на бумажке или вводить их вручную. Это исключает случайные ошибки и лишние траты.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городЖКХвидео

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика