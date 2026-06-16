"Новости дня": платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды

Платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды на приборы нового поколения. Они оборудованы специальными сенсорами, которые сами фиксируют расход воды с помощью электрических импульсов.

Система автоматически передает точные цифры в расчетный центр, поэтому больше не нужно записывать данные на бумажке или вводить их вручную. Это исключает случайные ошибки и лишние траты.

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