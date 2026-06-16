16 июня, 17:00Город
"Новости дня": платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды
Платформа "Электронный дом" поможет москвичам заменить счетчики воды на приборы нового поколения. Они оборудованы специальными сенсорами, которые сами фиксируют расход воды с помощью электрических импульсов.
Система автоматически передает точные цифры в расчетный центр, поэтому больше не нужно записывать данные на бумажке или вводить их вручную. Это исключает случайные ошибки и лишние траты.
Подробнее – в программе "Новости дня".