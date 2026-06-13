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Новости

13 июня, 08:30

Город

"Новости дня": в усадьбе Кузьминки приступают второму этапу восстановления Конного двора

"Новости дня": в усадьбе Кузьминки приступают второму этапу восстановления Конного двора

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В музее-усадьбе Кузьминки специалисты приступают ко второму этапу восстановления Конного двора, построенного по проекту архитектора Доменико Жилярди в XIX веке. В плане – реставрация семи объектов: манежа, конюшен, флигелей, ограды и Музыкального павильона с копиями скульптур с Аничкова моста.

Новый закон перенес дату внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги на пять дней вперед – теперь оплачивать их можно до 15-го числа каждого месяца. Это касается и майских платежей: расплатиться без штрафов за май можно до 15 июня.

В России предложили сокращать трудовой день при экстремальной жаре: если температура на рабочем месте превышает 28 градусов, сотрудники смогут уйти на час раньше, а при более высокой температуре – на два часа. Авторы инициативы ссылаются на ухудшение самочувствия и риск тепловых ударов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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