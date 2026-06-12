12 июня, 08:05Город
"Новости дня": около 750 флагов и установили в Москве в честь Дня России
Около 750 флагов и декоративных элементов установили в Москве в честь Дня России. Специалисты комплекса городского хозяйства оформили столицу флагами и декоративными элементами в преддверии праздника.
Флаги оформили на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.
Подробнее – в программе "Новости дня".