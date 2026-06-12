График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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Новости

12 июня, 08:05

Город

"Новости дня": около 750 флагов и установили в Москве в честь Дня России

"Новости дня": около 750 флагов и установили в Москве в честь Дня России

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Около 750 флагов и декоративных элементов установили в Москве в честь Дня России. Специалисты комплекса городского хозяйства оформили столицу флагами и декоративными элементами в преддверии праздника.

Флаги оформили на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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