"Новости дня": около 750 флагов и установили в Москве в честь Дня России

Около 750 флагов и декоративных элементов установили в Москве в честь Дня России. Специалисты комплекса городского хозяйства оформили столицу флагами и декоративными элементами в преддверии праздника.

Флаги оформили на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.

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