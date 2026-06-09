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09 июня, 08:55

Общество

"Новости дня": в России появится первая вакцина от менингококка

"Новости дня": в России появится первая вакцина от менингококка

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Первая российская пятикомпонентная вакцина от менингококка должна выйти на рынок уже в этом году. Сейчас формируется широкая линейка подобных препаратов, и после регистрации первых вакцин начнут появляться новые лекарства.

Как отмечают эксперты, это первая в мире пятивалентная вакцина, обеспечивающая защиту от пяти основных типов менингококка, вызывающих тяжелые формы заболевания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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