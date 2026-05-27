"Новости дня": комары появились в Московском регионе раньше обычного

Комары появились в Московском регионе раньше обычного. Экологи объясняют это благоприятными погодными условиями.

Насекомые хорошо пережили зиму под высокими сугробами, а после их таяния смогли быстро адаптироваться к аномально теплой весне. При этом количество комаров для конца мая не превышает норму.

Эксперты советуют жителям заранее принимать меры защиты. На дачных участках рекомендуется косить траву и убирать ее, а также избавляться от емкостей со стоячей водой.

