"Новости дня": врачи призвали москвичей не открывать купальный сезон раньше времени

Врачи призывают москвичей не открывать купальный сезон раньше времени. Вода еще не прогрелась, и на переохлаждение могут отреагировать сосуды.

После первого заплыва неподготовленный человек может простыть. При сниженном иммунитете возрастает риск заражения вирусными инфекциями.

В Москве купаться можно только на специально оборудованных пляжных зонах, всего их откроют 15 в семи округах города. Подробнее – в программе "Новости дня".