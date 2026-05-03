"Новости дня": сезон конных церемониалов начнется на ВДНХ 3 мая

Сезон конных церемониалов начнется на ВДНХ 3 мая. Всадники "Кремлевской школы верховой езды" предстанут перед жителями Москвы и туристами в исторических образах кавалеристов. Они пройдут парадным строем от Центра национальных конных традиций до арки главного входа.

Гости увидят торжественный марш, построение, элементы конной карусели, джигитовку и владение холодным оружием. Показательные выступления будут проходить до конца сентября.

