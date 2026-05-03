"Новости дня": в Щукине появился современный городской квартал

Бывшая промзона Октябрьское Поле превратилась в современный городской квартал. Преображение территории началось в 2020 году. За это время на территории построили около 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Более того, было построено 8 жилых корпусов, рядом с ними возвели образовательный комплекс, в составе которого школа и детский сад. Частью проекта стал также новый зеленый сквер со спортивным кластером. Там установили столы для настольного тенниса, оборудовали площадки для командных игр и зону уличных тренажеров с навесом.

