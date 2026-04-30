"Новости дня": снегопад может погубить цветущие в Московском регионе растения

Снегопад в апреле может погубить цветущие в Московском регионе растения. Эксперты пока оценивают ситуацию как стабильную.

Большинство озимых культур чувствуют себя нормально. Весенний посев лишь немного задерживается из-за непрогревшейся почвы. Однако в садах и на дачных участках москвичей картина другая. Под удар стихии попали те растения, которые уже начали цвести, – вишня, слива, смородина.

