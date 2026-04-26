"Новости дня": городские службы Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники

Городские службы Москвы будут работать в обычном режиме в майские праздники. Горячие линии готовы решить возникшие проблемы.

Операторы и голосовой помощник расскажут москвичам о государственных услугах и сервисах, курсировании городского транспорта в праздничные дни, режиме работы парковок и помогут записаться к врачу.

Обратиться можно онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Электронный дом Москва" и "Моя Москва". В приложениях можно оплатить счета, вызвать мастера, спланировать переезд и решить другие задачи.

