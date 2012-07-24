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24 июля 2012, 17:37

"Москва в цифрах": автокемпинги

"Москва в цифрах": автокемпинги

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Стоимость проживания в московском кемпинге – 550 рублей в сутки, что почти вдвое дешевле, чем, например, в Париже. Однозвездочный кемпинг оборудован местом для стирки, игровой площадкой, кухонным блоком. "Две звезды" включают в себя туалеты, душевые кабины и подключение к электричеству 20% мест. В трехзвездочных кемпингах электричество имеется в 40% мест, есть закрытая кухня, отопление. В "четырех звездах" к электричеству подключены 60% мест, имеется душ с горячей водой, плита и микроволновая печь, обязательно наличие продовольственного магазина в пределах 1 км от кемпинга. "Пять звезд" подразумевает также наличие ресторана.
Программа: Москва в цифрах
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