"Москва в цифрах": автокемпинги

Стоимость проживания в московском кемпинге – 550 рублей в сутки, что почти вдвое дешевле, чем, например, в Париже. Однозвездочный кемпинг оборудован местом для стирки, игровой площадкой, кухонным блоком. "Две звезды" включают в себя туалеты, душевые кабины и подключение к электричеству 20% мест. В трехзвездочных кемпингах электричество имеется в 40% мест, есть закрытая кухня, отопление. В "четырех звездах" к электричеству подключены 60% мест, имеется душ с горячей водой, плита и микроволновая печь, обязательно наличие продовольственного магазина в пределах 1 км от кемпинга. "Пять звезд" подразумевает также наличие ресторана.