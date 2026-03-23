"Новости дня": 650 жителей Кузьминок получили квартиры в новостройке по реновации

Сотни жителей столичного района Кузьминки празднуют новоселье. Участники программы реновации переезжают из трех старых пятиэтажек в новостройку на Зеленодольской улице. Всего новые квартиры в этом доме получили 650 человек.

Там 276 квартир. В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На все вопросы отвечают специалисты Центра информирования по переселению, который открылся на первом этаже.

