"Новости дня": участники "Московского долголетия" могут освоить современные технологии

Участники проекта "Московское долголетие" учатся уверенно ориентироваться в мире цифровых услуг. Чтобы не запутаться в нюансах, они приходят в центры. В том числе в Красносельском районе специалисты показывают людям серебряного возраста, что современные технологии это не страшно, а интересно.

Участница проекта рассказала, что обратилась в центр долголетия, когда изменилась запись на "Добрый автобус". Ей подсказали, как самой записаться на экскурсию в любое время и выбрать то, что нужно. Другой участник сообщил, что обращался за помощью в оформлении инвалидности и получении заявительных преференций.

